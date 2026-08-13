41-letni „multirecydywista” podejrzany o serię włamań i kradzieży trafił do aresztu Data publikacji 13.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z toruńskiego Śródmieścia zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego m.in. o serię włamań i kradzieży. W chwili zatrzymania posiadał przy sobie marihuanę. Łącznie śledczy przedstawili mu 16 zarzutów. Działał w warunkach multirecydywy. Decyzją sądu najbliższy czas spędzi w areszcie.

Kryminalni z toruńskiego Śródmieścia, przez kilka ostatnich tygodni, pracowali nad sprawami dotyczącymi serii włamań, kradzieży oraz prób ich dokonania, do których dochodziło na terenie naszego miasta. W wyniku analizy zgromadzonego materiału śledczy połączyli pewne fakty, które doprowadziły ich do ustalenia, że za tymi czynami stoi jeden mężczyzna. W trakcie swojego przestępczego procederu włamywał się i okradał m.in. pomieszczenia piwniczne, komórki lokatorskie oraz tereny budowy. Zainteresowanie włamywacza wzbudziła również przyczepa gastronomiczna oraz jedna z przychodni.

Minionej niedzieli (9.08.2026) mundurowi postanowili złożyć mężczyźnie niezapowiedzianą wizytę. Podczas przeszukania zabezpieczyli u niego kilka gramów suszu roślinnego oraz odzyskali część skradzionego mienia. Wstępne policyjne testy potwierdziły, że była to marihuana. 41-latek został zatrzymany i doprowadzony do jednostki Policji.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał łącznie 16 zarzutów dotyczących m.in. kradzieży, kradzieży z włamaniem, usiłowania kradzieży z włamaniem i posiadania narkotyków. Jak ustalili pracujący przy sprawie mundurowi, mężczyzna kilka miesięcy wcześniej opuścił zakład karny i ponownie wszedł w konflikt z prawem.



W minioną środę (12.08.2026) sąd, po zapoznaniu się z aktami sprawy, przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i zastosował wobec 41-latka tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Teraz mężczyźnie grozi kara nawet kilkudziesięciu lat pozbawienia wolności. Z uwagi na działanie w warunkach wielokrotnej recydywy, w przypadku skazania sąd może zastosować wobec podejrzanego surowszy wymiar kary, zgodnie z przepisami dotyczącymi powrotu do przestępstwa.

Autor: mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki

Publikacja: mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki

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