Przejęte narkotyki nie trafią na nasze ulice Data publikacji 19.05.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przejęli prawie 11 kilogramów narkotyków oraz blisko 10 litrów płynnych substancji. Do sprawy zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli już zarzuty udziału w obrocie, a także posiadania znacznej ilości zakazanych substancji. Decyzją sądu na najbliższe trzy miesiące trafili tymczasowo do aresztu.

W minionym tygodniu kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, na podstawie wcześniej zebranych informacji, zatrzymali do kontroli pojazd, którym miały poruszać się osoby związane z narkotykowym procederem. Ustalenia policjantów okazały się trafne. Autem podróżowało dwóch mężczyzn w wieku 32 i 37 lat, wcześniej notowanych za przestępstwa narkotykowe. Kryminalni przeszukali zarówno samochód, którym się poruszali, jak i inne należące do nich pojazdy oraz zajmowane przez nich lokale.

W jednym z aut, użytkowanym przez 32-latka, policjanci znaleźli walizkę oraz torbę, w których znajdowały się foliowe paczki z białym proszkiem, kryształem i suszem roślinnym o łącznej wadze prawie 11 kilogramów, a także blisko 10 litrów płynów. Wstępne policyjne testy potwierdziły, że funkcjonariusze przejęli m.in.: amfetaminę, mefedron oraz marihuanę. Zabezpieczone środki odurzające i płyny trafiły do laboratorium, gdzie zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani, po czym doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Obaj odpowiedzą za udział w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych, przy czym młodszy z nich działał w warunkach recydywy. Z kolei drugi z mężczyzn (37l.) usłyszał dodatkowo zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków.

Mężczyźni, decyzją sądu, trafili tymczasowo do aresztu na 3 miesiące. Za popełnione czyny grozi im teraz kara nawet kilkudziesięciu lat pozbawienia wolności.

Autor: mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki

Publikacja: mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 7.27 MB)