Toruńscy policjanci zatrzymali włamywacza na gorącym uczynku Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z komisariatu Toruń-Śródmieście zatrzymali na gorącym uczynku 29-latka, który jednej nocy włamał się, okradł i zniszczył mienie w dwóch lokalach usługowych. Jego działanie doprowadziło do powstania łącznych strat na kwotę przekraczającą 19 tys. złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

W sobotnią noc (14.03.2026) policjanci z toruńskiego Śródmieścia otrzymali zgłoszenie o podejrzeniu włamania do jednego z lokali gastronomicznych znajdujących się w dzielnicy Wrzosy. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, zauważyli wybitą szybę w oknie. W środku nikogo już nie było, ale wnętrze wyglądało na splądrowane.

Kilka minut później otrzymali kolejne zgłoszenie, tym razem o alarmie, który załączył się w oddalonym o kilkaset metrów sklepie. Na miejscu okazało się, że i tu ktoś wybił szybę. Gdy mundurowi zbliżali się do marketu zobaczyli w środku mężczyznę trzymającego w dłoni młotek. Policjanci nakazali mu go odłożyć co też uczynił, po czym oddał się w ręce funkcjonariuszy.

Sprawca został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Okazało się, że to 29-letni mieszkaniec Torunia, który miał już wcześniej konflikt z prawem. W toku prowadzonych czynności, funkcjonariusze ustalili, że z obu tych miejsc mężczyzna ukradł gotówkę, telefon i napoje. Część z pieniędzy policjanci odzyskali.

Następnego dnia zatrzymany usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia na łączną kwotę przekraczającą 19 tys. złotych.

Teraz 29-latek za swoje „wyczyny" odpowie przed sądem. Grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Autor: mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki

