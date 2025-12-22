Dwa areszty za handel narkotykami Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o handel narkotykami. Podczas przeszukań zabezpieczyli u nich przeszło dziesięć kilogramów nielegalnych substancji. Podejrzani trafili już tymczasowo do aresztu. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci pionu kryminalnego toruńskiej komendy od pewnego czasu rozpracowywali sprawę handlu narkotykami.

Ustalili, że nielegalnym procederem zajmuje się dwóch mężczyzn.



W miniony czwartek (18.12.2025), w związku z tą sprawą zatrzymali do kontroli dostawczego opla. W samochodzie, znajdowali się 33 i 36-letni podejrzewani o nielegalny handel. Śledczy przeszukali auto, w którym znaleźli przeszło 420 gramów zielonego suszu roślinnego, a następnie zajmowane przez ustalonych mężczyzn mieszkania w Toruniu i powiecie. Tam zabezpieczyli ponad 10 kilogramów narkotyków.



Wstępne policyjne testy wykazały, że była to: marihuana, amfetamina, mefedron, 2C-B, morfina. Kryminalni odkryli także kilogramy i litry innych substancji, które trafiły do dalszej analizy. Ponadto w mieszkaniach znaleźli wagi elektroniczne, worki, zgrzewarki do folii, maski przeciwpyłowe, liczarkę banknotów oraz gotówkę.



Mężczyźni zostali doprowadzeni już do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty obrotu znaczną ilością narkotyków, a następnie w minioną sobotę sąd zastosował wobec nich tymczasowy 3-miesięczny areszt.

Za to przestępstwo podejrzanym grozi nawet 12 lat więzienia. O wymiarze kary zadecyduje sąd.

Autor: asp. Dominika Bocian

Publikacja: asp. Dominika Bocian