Odpowie za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków Data publikacji 24.11.2025 Ponad 2 kilogramy amfetaminy, pół kilograma marihuany i kilkaset gramów „kryształów" zabezpieczyli kryminalni z Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo po zatrzymaniu 46-latka, który według policyjnych ustaleń miał zajmować się handlem narkotykami na terenie miasta. Sąd tymczasowo aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Grozi mu do 12 lat więzienia.

W minioną środę (19.11.2025), kryminalni z komisariatu na toruńskim Rubinkowie zdobyli informacje wskazujące na to, że 46-letni torunianin może zajmować się handlem narkotykami. Mężczyzna, zgodnie z ustaleniami policjantów miał przechowywać zakazane substancje w różnych miejscach, w tym na terenie jednej z działek położonych w lewobrzeżnej części Torunia. Policjanci postanowili zweryfikować te informacje.

Na miejscu kryminalni zastali 46-latka w momencie, gdy wsiadał do samochodu. Funkcjonariusze uniemożliwili mu podróż, przeszukali auto oraz pomieszczenia znajdujące się na działce, a także lokal, w którym zamieszkiwał mężczyzna. W trakcie działań mundurowi znaleźli worki wypełnione białym proszkiem, suszem roślinnym i „kryształami”. Wstępne policyjne testy potwierdziły, że wśród zabezpieczonych substancji znajdują się ponad 2 kilogramy amfetaminy i pół kilograma marihuany. Wszystkie substancje zostały przekazane do laboratorium, gdzie przeprowadzona zostanie szczegółowa ekspertyza.

Policjanci zabezpieczyli także telefony, sporą ilość gotówki i kilka wag elektronicznych. 46-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

Kolejnego dnia (20.11), podejrzany został doprowadzony do prokuratury, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających.

W piątek (21.11), sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy, przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i zastosował wobec 46-letniego torunianina tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

Podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia, ale nie mniej niż 2 lata.



autor: mł. asp. Sebastian Pypczyński

publikacja: mł. asp. Sebastian Pypczyński

