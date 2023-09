Dzięki policjantom prawie 24 kg narkotyków nie trafi na nasze ulice

Zarzut wprowadzania do obrotu i posiadania znacznej ilości narkotyków usłyszał zatrzymany przez policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu 31-latek. Funkcjonariusze znaleźli ukryte przez niego w różnych miejscach prawie 24 kilogramy narkotyków, w tym amfetaminę, MDMA, marihuanę i kokainę. Podejrzany trafił do aresztu. Jest recydywistą, grozi mu do 18 lat więzienia.