Aspirant Marcin Rak niesienie pomocy ma we krwi Powrót Drukuj Asp. Marcin Rak — dzielnicowy z Komisariatu Policji w Chełmży został odznaczony nagrodą za wieloletnie oddawanie krwi. Policjant odebrał odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” za oddanie ponad 20 litrów tego bezcennego leku.

W poniedziałek (11.12.23) asp. Marcin Rak z Komisariatu Policji w Chełmży otrzymał wyjątkowe wyróżnienie. Policjant odebrał z rąk dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wraz z listem gratulacyjnym za wieloletnie ratowanie zdrowia i życia innych ludzi, poprzez dzielenie się tym bezcennym darem.



Aspirant Marcin Rak niesienie pomocy ma we krwi, od kilkunastu lat dba o bezpieczeństwo innych w mundurze policyjnym, jest dzielnicowym.

Funkcjonariusz zachęca również wszystkich chętnych do krwiodawstwa. Podkreśla, że można w ten sposób uratować komuś życie. Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia życia. Nawet najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie mogłyby być przeprowadzone, gdyby jej nie było.



Aby zostać dawcą, trzeba być osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Szczegóły można sprawdzić na stronie internetowej www.rckik-bydgoszcz.com.pl. Każdy honorowy dawca kwalifikujący się do oddania krwi, może jednocześnie zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.

Autor: asp. Dominika Bocian

Publikacja: asp. Dominika Bocian