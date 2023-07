Tony tytoniu, papierosy, nielegalna broń i amunicja w rękach toruńskich policjantów Data publikacji 07.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z toruńskiej komendy zatrzymali pięciu mężczyzn do sprawy nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi. Jeden z nich miał w domu broń i amunicję oraz dużą ilość gotówki. Na „czarny rynek” nie trafiło prawie 6 ton krajanki tytoniu oraz niemal 30 tysięcy sztuk papierosów. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Właściciel broni i amunicji bez zezwolenia trafił na 3-miesiące do aresztu.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu od pewnego czasu pracowali nad sprawą nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. Funkcjonariusze ustalili, że „towar” ma trafić do Polski z jednego z sąsiednich krajów.

W miniony poniedziałek (3.07.23) toruńscy policjanci zatrzymali dwa „busy”, które tego dnia przekroczyły granicę. Kryminalni przeszukali oba samochody. Już po otworzeniu ich tylnych drzwi okazało się, że przestrzenie ładunkowe, zgodnie z ustaleniami mundurowych są wypełnione krajanką tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Przewożący je, trzej mężczyźni w wieku 43l., 33l. i 33l. zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi.

Następnie policjanci wkroczyli do kolejnych miejsc. Przeszukali nieruchomości w powiecie inowrocławskim, gdzie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 34l. i 52l. Funkcjonariusze znaleźli tam ogromne ilości krajanki tytoniu i papierosów, wszystko bez polskich znaków akcyzy. Dodatkowo, u 52-latka oprócz nielegalnego tytoniu, mundurowi zabezpieczyli krótką broń palną z podpiętym i załadowanym magazynkiem i dużą ilość amunicji bez zezwolenia, a także przeszło 35 tysięcy złotych i ponad 2000 Euro.

Toruńscy policjanci skorzystali również ze wsparcia funkcjonariuszy z Gdyni, którzy na ich wniosek przeszukali jeden z magazynów na terenie Trójmiasta – tam także znaleźli krajankę i papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Dzięki tej doskonale zorganizowanej akcji na „czarny rynek” nie trafiło prawie 6 ton krajanki tytoniu oraz niemal 30 tysięcy sztuk papierosów. Funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu oszacowali, że z tytułu nieodprowadzonego podatku, należności Skarbu Państwa zostały narażone na uszczuplenie w kwocie ponad pięciu i pół miliona złotych.

Wszyscy zatrzymani z policyjnej celi trafili do prokuratury, gdzie usłyszeli już zarzuty tzw. paserstwa akcyzowego. Prokurator przychylił się do wniosku policjantów i wobec czterech zastosował dozór policji i poręczenia majątkowe. Wobec 52-latka, który dodatkowo usłyszał zarzut posiadania broni i amunicji bez zezwolenia policjanci i prokurator wnioskowali o 3-miesięczny areszt i zabezpieczenie majątkowe. Sąd przychylił się do tego wniosku i najbliższy czas spędzi on za kratami, grozi mu nawet 8 lat więzienia. Pozostali podejrzani mogą się liczyć z wysoką grzywną lub karą pozbawienia wolności.

Autor: mł. asp. Dominika Bocian

Publikacja: mł. asp. Dominika Bocian

